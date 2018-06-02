Rizzo: İtalya'da komünistler dışında AB, avro, NATO karşıtı yok

Komünist Parti Genel Sekreteri Rizzo, yeni İtalya Ekonomi Bakanı'nı hem doğruladı hem de düzeltti: Komünist Parti dışında AB, avro ve NATO karşıtı bir parti olmadığı doğru. Bugüne kadar söylenenler 'seçim palavraları'ndan ibaret.

Komünist Parti (İtalya) Genel Sekreteri Marco Rizzo, yeni Ekonomi Bakanı Giovanni Tria'nın "İtalya'da avrodan çıkılmasını isteyen hiçbir parti yok" sözlerine yanıt verdi. Rizzo, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "'İtalya'da avrodan çıkmak isteyen hiçbir parti bulunmuyor.' Yeni Ekonomi Bakanı Tria'nin sözlerinde bir doğru, bir de hata var: Sadece Komünist Parti, Avrupa Birliği, avro ve NATO'ya karşı. Komünist Parti dışındaki tüm partilerin bu konularda söyledikleri sadece 'seçim palavrası'ndan ibaret."

“In Italia non esiste partito che voglia uscire dall’€".Il neoministro dell’Economia Tria ha detto una cosa giusta ed un errore:solo il Partito Comunista è per davvero contro UE, Euro e NATO, per tutti gli altri questi temi sono solo 'fuffa' elettorale.. https://t.co/8ebl1CU9dF — Marco Rizzo (@MarcoRizzo1959) 2 Haziran 2018

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan seçimlerden sonra yaşanan siyasi kilitlenme popülist Beş Yıldız Hareketi ve faşist partilerin oluşturduğu Lig'in kurduğu koalisyon hükümeti ile aşıldı. İlk kabine oluşturma girişimi cumhurbaşkanının Ekonomi Bakanı olarak listede yer alan Salvini'yi veto etmesi sonucu başarısız oldu. İkinci oluşturulan listede Ekonomi Bakanı olarak Roma Tor Vergata Üniversitesi'nde profesör olan Giovanni Tria atandı. Tria, daha önce ILO, OECD gibi kuruluşlarda görevler üstlenen bir isim.