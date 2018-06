Rizzo: İtalya'da komünistler dışında AB, avro, NATO karşıtı yok

Komünist Parti (İtalya) Genel Sekreteri Marco Rizzo, yeni Ekonomi Bakanı Giovanni Tria'nın "İtalya'da avrodan çıkılmasını isteyen hiçbir parti yok" sözlerine yanıt verdi. Rizzo, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "'İtalya'da avrodan çıkmak isteyen hiçbir parti bulunmuyor.' Yeni Ekonomi Bakanı Tria'nin sözlerinde bir doğru, bir de hata var: Sadece Komünist Parti, Avrupa Birliği, avro ve NATO'ya karşı. Komünist Parti dışındaki tüm partilerin bu konularda söyledikleri sadece 'seçim palavrası'ndan ibaret."

“In Italia non esiste partito che voglia uscire dall’€".Il neoministro dell’Economia Tria ha detto una cosa giusta ed un errore:solo il Partito Comunista è per davvero contro UE, Euro e NATO, per tutti gli altri questi temi sono solo 'fuffa' elettorale.. https://t.co/8ebl1CU9dF

