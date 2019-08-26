Rizzo: 'Binlerce gence bayrağı devretmek üzereyiz'

İtalya’da hükümet krizi sürüyor. Partito Comunista (Komünist Parti) lideri Marco Rizzo’nun Ağustos 2019’da Alberto Maggi ile gerçekleştirdiği Affari Italiani’de yayınlanan röportajını soL okurları için çevirdik. Rizzo röportajda hükümet krizinin olası sonuçlarına değinirken İtalyan soluna yönelik eleştirilerini ve gençlerin katılımıyla güçlenen Komünist Parti deneyimiyle ilgili görüşlerini de paylaşıyor.

İtalya’da hükümet krizi sürüyor. Partito Comunista (Komünist Parti) lideri Marco Rizzo’nun Ağustos 2019’da Alberto Maggi ile gerçekleştirdiği Affari Italiani’de yayınlanan röportajını soL okurları için çevirdik. Rizzo röportajda hükümet krizinin olası sonuçlarına değinirken İtalyan soluna yönelik eleştirilerini ve gençlerin katılımıyla güçlenen Komünist Parti deneyimiyle ilgili görüşlerini de paylaşıyor.

Rizzo, hükümet krizinin sonunda sizce ne olacak?

Şimdilik bir öngörüde bulunmak biraz zor. Lakin Şubat ayında yapılacak bir seçimin ya da Demokrat Parti ve Beş Yıldız Hareketi’nin birlikte kuracağı bir hükümetin olasılıklar arasında olduğunu düşünüyorum. İkinci seçenek elbette hiç beklenmeyen yeni bir isim ve yeni bir yaklaşımla farklı bir şekilde sunulacak. Bir de hatırlamak gerekir ki piyasalar aslında ekonomik durumu dramatize eden ve daha sonra da çözüm sunan kapitalist küreselleşmenin komuta merkezinden başka bir şey değiller. Sonuç olarak Beş Yıldız Hareketi ve Demokrat Parti’nin kuracağı bir hükümetin IMF, Avrupa Merkez Bankası, NATO ve AB’nin verdiği güçlere karşı yıkıcı bir tavrı olmaz. Paradoksal olarak diğer taraftan seçim sonucunda Lig Partisi bir hükümet kurarsa İtalyan medyasının ve İtalyan burjuvazisinin bir bölümünün liberal bir versiyonunu temsil edecektir. Ancak böyle bir hükümet ihtimali istenen bir çözüm olmayacaktır. Avrupa karşıtı söylemlerine rağmen biliyoruz ki Salvini bir an için bile olsa AB antlaşmalarını tartışmaya açmamıştır.

Böyle karmaşık bir durumda parti ya da siyasi hareket liderliği ne kadar önemli?

Gerçek liderlik bağlamında ne yazık ki güvenlik konuları ile geniş halk kitlelerini etkileyen -ki İtalyan solunun korkunç hataları da buna sebep olmuştur- ‘la matriciana’* Ducesi Salvini ile yüz yüzeyiz. Beş Yıldız Hareketi ise Di Maio, Di Fico ya da Di Battista gibi mucizeler ordusuna başkanlık eden ve ne temel ne de orta düzeyde hiçbir siyasi deneyime sahip olmadan kendilerini Montecitorio** ve Palazzo Madama 'nın*** en yüksek makamlarına fırlatan isimlerle gerçek bir liderliğin gelişmesine engel olmuştur. Demokrat Parti içindeyse renksiz Zingaretti kahramanlık hastalığına tutulmuş Renzi’nin yeniden doğmasını sağlamıştır.

Başkan Rizzo, solun kaderi ne olacak?

Gazeteleri okurken İtalyan Komünist Partisi çözüldükten sonra bankalarla ve dış güçlerle flört eden ve elinde kalanları Matteo Renzi gibi yeni hristiyan demokratların eline teslim eden Occhetto ve D’Alema gibi isimlerin ihanetinin bedelini nasıl ödediğimizi öfkeyle düşünüyorum. Solda tarih sıçramalarla gelişmiyor. Hepimiz gördük, İtalyan Komünist Partisi’nin genetik mutasyonu tarihi uzlaşma dönemiyle, AB üyeliğiyle, NATO ve Sovyet Devriminin itici gücünün sona ermesi ile ilgili ince sözlerle yıllardır devam ediyordu.Ve tabi korkunç siyasi hatalar. Bugün olan şey aslında bir dönemin döneklik mevsiminin sonuçları.

Sizin tarafınızdan yeniden kurulan Komünist Parti deneyimi nasıl gidiyor peki?

Zor bir deneyimdi. Komünizmin yeniden kuruluşuna öncülük eden fırsatçılar tarafından yapılan teorik hataları budamak için en az 15 yıl çalışmak durumunda kaldık. Özellikle uluslararası komünist hareketin ve Sovyetler Birliği'nin büyük deneyimleri hakkında paylaşılan bir tarihi yeniden oluşturmak zorunda kaldık, ama şimdi hazırız. Sahte sol kanatla ve bankalarla flörtleşenlerle politik ittifaka dayanmayan, sosyal ittifaklara dayanan siyasi bir hattımız ve Marksist-Leninist teorik bir çizgimiz var. Ama en önemlisi siyasi, kültürel ve örgütlülük anlamında fazlasıyla hazır olan binlerce gence bayrağı devretmek üzereyiz. Bu en iyi miras ki mütevazı siyasi eylemimin İtalya'daki Komünist Partinin büyümesi ve güçlenmesi adına bir iz bırakabileceğini düşünüyorum. Ülke Salvini’nin egemenlik anlayışından ziyade komünistler tarafından kurtarılacaktır. Tek gerçek budur.

*Amatriciana usulü spagetti.

**İtalyan Parlamentosu’nun bulunduğu saray.

***İtalya Senatosu’nun bulunduğu saray