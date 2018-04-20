Rıza Sarraf'ın eski avukatı Giuliani, Trump'ın hukuk ekibine katıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın seçime karışma iddiasına dair açılan soruşturmanın savunması için kurulan ekibe Rudolph W. Giuliani'yi dahil etti. Rıza Sarraf'ın bir dönem avukatlığını yapmış olan Giuliani, Erdoğan'la geçen sene pazarlık için diplomatik görüşme gerçekleştirmişti.

Bir dönem Rıza Sarraf'ın avukatlığını yapmış olan eski New York Belediye Başkanı ve Trump'ın eski arkadaşı Rudolph W. Giuliani, Rusya'nın seçimlere karışıp karışmadığına ve Trump'ın çevresinin bunda bir payı olup olmadığına dair özel soruşturmanın "hızlıca" çözülmesi için ABD Başkanı'nın hukuk ekibine katılacak.

Trump'ın avukatı Jay Sekulow'un belirttiğine göre ABD Başkanı, Florida'nın eski federal savcıları Jane Serene Raskin ve Martin R. Raskin'i de ekibe dahil edecek. Giuliani de bir dönem federal savcılık görevindeydi.

Trump'ın soruşturma sürecinde mevcut hukuk ekibiyle arasının açıldığı söyleniyor.

Giuliani'nin gelmesiyle birlikte Trump "güvenilir, kendisine sadık ve televizyon ekranlarında hakkını savunabilen" birini ekibine dahil etmiş olacak. Giuliani Adalet Bakanlığı'nda üst düzey görevlerde bulunmuş ve Manhattan'da ABD dava vekili olarak çalışmıştı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen sene Şubat ayında Rıza Sarraf'ın avukatı Giuliani'nin de dahil olduğu ABD heyetiyle bir görüşme yapmıştı.

Giuliani, Erdoğan'la "Türkiye ve ABD'nin bölge çıkarlarını gözeterek diplomatik bir uzlaşma" amacıyla Sarraf hakkında özel olarak da bir görüşme gerçekleştirmişti.

Giuliani'nin yeni pozisyonunun Trump ile Erdoğan'ın ilişkisini nasıl etkileyeceğiyse merak konusu oldu.