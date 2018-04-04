Rıza Sarraf'ın cinsel saldırı davasında yeni gelişme

Rıza Sarraf'ın koğuş arkadaşına cinsel saldırı gerçekleştirdiği suçlamasıyla açılan davanın düşürülmesi talebi 22 Mayıs'ta karara bağlanacak.

Rıza Sarraf'ın koğuş arkadaşı Faozi Jaber’e cinsel taciz gerçekleştirdiği iddiasıyla açılan davanın düşmesi talebiyle yaptığı başvuru, 22 Mayıs’ta New York’ta yapılacak duruşmada karara bağlanacak.

Sarraf’ın yeni avukatı Robert Anello ile Jaber'in avukatı Alexei Schacht arasında yapılan mutabakata göre taraflar duruşma öncesinde davayla ilgili yazılı başvurularını 4 ve 18 Mayıs tarihlerinde yapacak. 22 Mayıs'ta yapılacak duruşmada da Sarraf’ın duruşmanın düşürülmesi için yaptığı başvuru karara bağlanacak.

Sarraf, geçtiğimiz ay avukatı aracılığıyla hakkında cinsel taciz ve tecavüz iddiasıyla açılan davanın düşürülmesi için başvuruda bulunmuştu.

Jaber'in avukatı Schacht, “Müvekkilimin ya da benim Türkiye ve Türk hükümetiyle hiç bir bağlantımız yok. Bu iddiaları haklı kılacak hiç bir kanıtı da yok. Bunlar iftira. Müvekkilim, hapiste başka bir mahkum tarafından tecavüze uğramayı hak etmedi. Bu dava işlenen bir suçla alakalı. Müvekkilim Jaber sadece adalet arıyor” açıklaması yapmıştı.