'Riyad yönetimi ve bazı Körfez ülkeleri ABD askeri güçlerinin yeniden konuşlanmasına onay verdi'

Suudi Arabistan basını, Riyad yönetimi ve bazı Körfez ülkelerinin, ABD'nin askeri güçlerinin Arap Körfezi sularında ve Körfez topraklarında yeniden konuşlandırılması talebini onayladığını yazdı.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya ve Ukaz gazetesinin Şarku'l Avsat gazetesine dayandırdığı haberde, ABD'nin askeri güçlerinin Arap Körfezi sularında ve Körfez topraklarında yeniden konuşlandırılması talebinin, ABD ile bazı Körfez ülkeleri arasında yapılan ikili anlaşmalarla onaylandığı kaydedildi.

Sputnik'in aktardığı haberde, ABD askeri güçlerinin Arap Körfezi sularında ve Körfez topraklarında yeniden konuşlandırılmasının ilk nedeninin, İran ile savaşa girmek değil, İran'ı olayları askeri yönden tırmandırmaktan, Körfez ülkelerine veya ABD'nin bölgedeki çıkarlarına saldırıya kalkışmaktan caydırmak olduğu dile getirildi.

Suudi Arabistan medyasının Mekke'de Ramazan ayının son 10 günü içinde yapılacağını duyurduğu "İslam Zirvesi" esnasında sınırlı bir "Arap Zirvesi" için hazırlık yapıldığı ve bazı Arap ülkeleri arasında yoğun iletişim trafiği yaşandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), haberde bahsi geçen konularla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.