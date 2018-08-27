RG: Akar ve Fidan'ın Rusya ziyaretlerinde Suriye ile ilgili teklifler konuşuldu

Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın bir hafta arayla yaptıkları iki ziyarette Suriye'nin kuzeybatısıyla ilgili tekliflerin konuşulduğunu yazdı.

Sputnik'in haberine göre Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta (RG), Moskova'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Suriye'nin kuzeybatısındaki durumu istişare ettiğini, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın katılımının ise görüşmelere özel bir nitelik kazandırdığını yazdı.

Akar ve Fidan'ın bir hafta arayla Moskova'ya düzenlediği iki ziyareti analiz eden RG, görüşmelerin iki ülke için büyük öneme sahip alanlarla ilgili olduğunu ve bu nedenle her iki görüşmenin kapalı kapılar ardında gerçekleştiğini vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yetkililerle konuşan RG, Rus tarafının Türklere Suriye'nin kuzeybatısıyla ilgili teklifler sunduğunu kaydetti.

Yetkililerin tekliflerle ilgili daha fazla bilgi vermediğini ancak Türk tarafının bunları dikkatlice incelemeye başladığının ve hatta bazı kararlar aldığının altını çizen belirten RG, "Akar'ın Moskova'ya Ankara'nın Suriye'de normalleşmeye ilişkin cevabi tekliflerini ilettiği ihtimal dahilinde. Her halükârda, görüşmelerin ardından iki bakan da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşısına somut şeylerle çıktı" ifadelerine yer verdi.

Gazete, somut şeyler arasında iki ülke arasındaki askeri-teknik işbirliğine ilişkin birtakım projelerin de görüşüldüğü vurguladı.