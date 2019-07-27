Reza Zarrab'ın cinsel saldırı davası düştü

ABD’de tutuklu yargılanan Reza Zarrab’a, eski koğuş arkadaşı Faouzi Jaber’in cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlamasıyla açtığı dava dosyası kapandı. Sarraf’ın Manhattan’daki Metropolitan Correctional Center MCC cezaevinde kaldığı sırada aynı koğuşu paylaştığı Faozi Jaber, davayı 2017 yılının Aralık ayında açmıştı.
Yaklaşık 20 aydır süren dava, Jaber’in Zarrab aleyhinde iddialarını geri çekmesi üzerine sona ermiş oldu. Davanın düşmesiyle ilgili mahkeme tutanağını Sarraf adına avukatı Robert Anello, Jaber adına avukatı Alexei Schacht imzaladı.
Tarafların davanın düşmesi konusunda uzlaşmasının ardından hakim Sholomo Hagler, dosyanın kapatılmasına hükmetti. Jaber, Zarrab aleyhine açtığı davada tazminat talebinde bulunmuştu.