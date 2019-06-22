Reuters: ‘TL’nin değeri seçimlere ve Trump görüşmesine bağlı’

Reuters’da yayınlanan bir özel haberde yarın gerçekleşecek İBB seçimleri ve önümüzdeki hafta beklenen Trump – Erdoğan görüşmesinin liranın değer kaybı üzerinde olası etkileri üzerinde duruldu.

Dolar karşısında geçen yıl yüzde 30, bu yıl başından itibarense yüzde 10 değer kaybı yaşayan liranın geleceği üzerindeki belirsizlik sürüyor. Reuters’ın yayınladığı özel haber yarın gerçekleşecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri ve haftaya gerçekleşmesi planlanan ABD Başkanı Donald Trump’la Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin, liranın değerinde değişime neden olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Reuters’a görüş bildiren Ata Portfoy adlı fon yönetim şirketinin yöneticisi Mehmet Gerz, İstanbul seçimlerinin ardından Türkiye’ye güvenin artması durumunda hisse senedi piyasasının canlanabileceği görüşünde.

Haberde 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından dış yatırımcıların Türkiye’ye olan güvenilirliğin azaldığı belirtilirken, aynı zamanda yatırımcıların, yeni seçim kampanyası yüzünden ekonomik reformların eksik kalmasını da hesaba kattığı aktarılıyor. Haberde aynı zamanda lirayı korumak adına uygulanan "alışıla gelmişin dışında" yöntemlerin de ortaya başka sorular çıkarttığı vurgulandı.

Değerlendirmede AKP’nin yarın kaybetmesi durumunda gücünün zayıflayacağı ihtimali üzerinde duruluyor. Öte yandan Merkez Bankası’nın özerkliğine yönelik tehditlerin ve ABD’yle olan son uyuşmazlıkların da liradaki değişimlerde etkisi olduğunun altı çiziliyor.

31 Mart seçimlerinin iptalinin ardından yabancı yatırımcılar 345 milyon dolar değerinde hisseleri ellerinden çıkarmıştı.

'TRUMP – ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ LİRA DA DÜŞÜŞE NEDEN OLABİLİR'

29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek G20 zirvesinde Trump ve Erdoğan’ın görüşmesi bekleniyor.

Türkiye’nin S-400 savunma sistemini alması durumunda ABD’nin uygulayacağı yaptırımların yatırımcıların gözünde önemli yer tuttuğunun söylendiği yazıda iki ülke arasında bir anlaşmanın sağlanmasının güven verebileceği savunuldu.

Geçtiğimiz gün yabancı basına yönelik basın toplantısında Erdoğan, Trump’ın da yaptırımları mantıklı bulmayacağı görüşünde olduğunu belirtmişti.

Haberde göre temmuz ayında yaptırımların uygulanmasının tekrardan liranın değerinde büyük bir düşüşe neden olabileceği ihtimali de dillendirildi.

Reuters’a konuşan Alman bankası Commerzbank yöneticilerinden Ulrich Leuchtmann, ABD’nin yaptırımlarının Türkiye’nin “gerçekten canını acıtacağı” görüşünde. Leuchtmann, “İyimserler bu durumun sadece kaba gürültüden ibaret olduğu, sonunda işlerin kötü bitmeyeceği görüşünde, fakat ben onlar kadar emin değilim” yorumunda bulundu.