Reuters: Suriye Demokratik Konseyi Şam'da görüşmelere başladı

Reuters'in aktardığına göre Suriye Demokratik Konseyi'nden temsilciler, Şam'da Suriye hükümetiyle görüşmelere başladı.

Suriye Demokratik Konseyi'nden üst düzey yetkililerin bu hafta Şam'a giderek Suriye hükümetiyle görüşmelere başladığı duyuruldu.

Reuters'in aktardığına göre konseyin başında buluna İlham Ahmed, Suriye hükümetiyle görüşen Kürt delegasyonuna başkanlık ediyor.

Görüşmelerde önceliğin hükümetin Suriye Demokratik Güçleri kontrolündeki bölgelere hizmetler olduğu, ancak görüşmelerin belirli bir gündemi olmadığı ve genişleyerek siyasi meseleleri ve güvenlik meselelerini kapsayabileceği aktarılıyor.

SDG'nin ana unsurunu oluşturan YPG, kontrolündeki bölgelerde "bağımsızlık istemediğini" öne sürüyor. Ancak YPG'nin Suriye hükümetiyle anlaşmak istediği bir süredir konuşuluyor.