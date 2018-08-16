Reuters: Hamas-İsrail ateşkesi son aşamasında

Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında yürütülen uzun vadeli ateşkes anlaşmasının son aşamasında olduğu ileri sürüldü. Reuters’a konuşan bir Mısırlı güvenlik yetkilisi, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında uzun vadeli bir ateşkes anlaşması için sona gelindiğini belirterek planın ayrıntılarını açıkladı.

Reuters’a konuşan bir Mısırlı yetkili İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşması için son rötuşların yapıldığını söyledi.

Mısırlı yetkili "Son olarak bütün taraflarca imzalanacak ateşkes şartlarına son rötuşları yapıyoruz ve önümüzdeki hafta El Fetih'in bize yardımcı olması için şartları açıklamayı umuyoruz" dedi.

El Fetih, Hamas’ın yürüttüğü Kahire’deki ateşkes anlaşması görüşmelerine katılmamıştı.

Reuters'a adının verilmemesi şartıyla konuşan Mısırlı yetkili, görüşmelerin dört yıl boyunca sürmesini beklediklerini söyledi.

Aynı yetkili, Mısır istihbarat şefi Abbas Kamel'in, İsrail ile yapılan görüşmelerden sonra Ramallah'ta Mahmud Abbas’la görüşmesinin beklendiğini ve önümüzdeki hafta yapılacak bir anlaşmanın açıklanabileceğini söyledi.

Reuters’ın iddiasına göre adı verilmeyen İsrailli bir yetkili, Kamel'in bu hafta İsrail'de Netanyahu ile görüştüğünü doğruladı ancak görüşmeye dair bir ayrıntı vermedi.

‘KAMEL, ABBAS’LA GÖRÜŞMEDİ’

Reuters tarafından gündeme getirilen bir diğer iddiaysa Ramallah'a giden Kamel'in Filistin lideri Abbas'la görüşmeden şehirden ayrıldığı.

Mısırlı yetkilinin aktardığına göre, anlaşmada Gazze’den Kıbrıs’a İsrail gözetimi altında bir deniz koridorunun açılması da bulunuyor.

Anlaşmada İsrail tarafından talep edilenler arasında 2014 Gazze Savaşı’nda ölen iki İsrail askerinin kalıntılarının ve Hamas’ın elindeki iki esirin iadesi bulunuyor.

