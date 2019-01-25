Reuters: Bazı ABD’li diplomatlar Caracas’ı terk etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD’li diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre vermesinin ardından bugün ABD Büyükelçiliği’nden çıkan bir grup diplomatın polis konvoyu eşliğinde havalimanına gittiği bildirildi.

Venezuela’nın başkenti Caracas’taki ABD Büyükelçiliği’nden bazı diplomatların bugün polis konvoyu eşliğinde havalimanına gittikleri belirtildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, çarşamba günü kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guiado’yu tanıyan ABD ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini ve ABD’li diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdiğini açıklamıştı.

Reuters’ın haberine göre bugün Caracas’taki ABD Büyükelçiliği’nden bir grup diplomatın polisin eşlik ettiği bir araç konvoyuyla havalimanına gittiği görüldü.

ABD, Maduro’nun diplomatlara ülkeyi terk etme çağrısını yerine getirmeyeceğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Venezuela’daki bazı çalışanlarına ülkeyi terk etme talimatı verdiği, ülkedeki ABD vatandaşlarına da ülkeyi terk etmeyi değerlendirmeleri çağrısı yaptığı bildirildi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Reuters'ın büyükelçilikteki bugünkü hareketlilikle ilgili sorusuna yanıt vermedi.

Reuters’a konuşan bir görgü tanığı yerel saatle sabah 8.30 civarında polis motosikletlerinin de eşlik ettiği sportif arazi araçlarından oluşan bir konvoyun başkent Caracas’ta havalimanı istikametine gittiğini gördüğünü söyledi.

Konvoyun geçişi sırasında trafiğin polis tarafından durdurulduğu belirtildi. Sosyal medyada yayımlanan bir videoda ise aynı konvoyun büyükelçilikten yola çıktığı görüldü.