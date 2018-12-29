Reuters: ABD’li komutanlar YPG’ye verilen silahların kalmasını tavsiye etti

Reuters ajansı ABD'li komutanların Suriye'den çekilme sonrasında da ABD'nin YPG'ye verdiği silahların geri alınmamasını tavsiye ettiğini yazdı.

Reuters haber ajansı ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD’li komutanların Suriye’den çekilme sonrasında YPG’nin elindeki ABD silahlarının kalması yönünde tavsiyede bulunduğunu bildirdi.

ABD ordusundan adının açıklanmasını istemeyen üç yetkili, sözkonusu tavsiyenin Suriye’den çekilme planları üzerine tartışmaların bir parçası olduğunu dile getirdi.

Ancak Pentagon’un Beyaz Saray’a bu konuda resmi bir öneri sunup sunmayacağı henüz belirsiz.

Reuters’a konuşan yetkililer, bu konuda Pentagon’da yürütülen tartışmanın henüz karar bağlanmadığını belirtirken, çekilme planının önümüzdeki günlerde Beyaz Saray’a sunulacağı, plan üzerine son kararı ABD Başkanı Donald Trump’ın vereceği ifade edildi.

Pentagon’dan yapılan açıklamada Suriye’den çekilme planı üzerine çalışmaların devam ettiği belirtilerek “tüm birliklerin güvenliğini garantiye alacak önlemlerin alındığı temkinli ve kontrollü çekilmeye odaklanıldığı” kaydedildi.