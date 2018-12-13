Reuters: 15 bin cihatçı TSK operasyonunu destekleyecek

Reuters haber ajansı, yaklaşık 15 bin Suriyeli isyancının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat nehrinin doğusunda gerçekleştirmeye hazırlandığı operasyonu destekleyeceğini duyurdu.

Reuters haber ajansı, "Türkiye destekli Suriyeli isyancı bir grubun" sözcüsüne dayandırdığı haberinde, yaklaşık 15 bin Suriyeli isyancının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat nehrinin doğusunda gerçekleştireceği operasyona katılmaya hazır olduğunu duyurdu.

AKP tarafından desteklenen ve kendine Ulusal Ordu adını veren isyancı grubun sözcüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu operasyonun kesin tarihinin henüz belli olmadığını belirtti. Cihatçı grubun sözcüsü Yusuf Hamud'a göre, ABD destekli Kürt güçlerini hedef alacak saldırı Türkiye sınırından ve TSK'nın Suriye'de elinde tuttuğu bölgeden başlatılacak.

Reuters'a "Savaş aynı anda birden çok cepheden başlatılacak" bilgisini veren Yusuf Hamud, "Bunların arasında Menbiç, Tel Abyad ve Rasüleyn olacak" dedi.