Renault-Nissan-Mitsubishi başkanı tutuklandı

Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance’ın yönetim kurulu başkanı ve Renault’nun CEO’su Fransız Carlos Ghosn Japonya'da tutuklandı. Nissan'dan yapılan açıklamada Ghosn'un istifasının isteneceği belirtildi.

Japon medyası Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığının yönetim kurulu başkanı ve Nissan’ın Fransız ortağı Renault’un CEO’su Carlos Ghosn’un tutuklandığını duyurdu. Şirket yetkilileri tutuklama haberleriyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Japon Asahi gazetesi 64 yaşındaki Ghosn'un tutuklandığını duyurduğu soruşturma kapsamında Nissan’ın genel merkezinde de arama yapıldığını bildirdi.

NİSSAN İSTİFASINI İSTEYECEK

Japon otomobil şirketi Nissan yaptığı açıklamada Carlos Ghosn’un gelirlerinin tamamını Japonya’da vergi dairesine bildirmediği yolundaki haberleri doğrularken, Ghosn’un istifasının isteneceğini açıkladı. Nissan, birkaç aydır yürütülen soruşturmada şirketin savcılarla işbirliği yaptığını da açıkladı. Carlos Ghosn’un yıllık 7,4 milyon avro olan maaşını düşük gösterdiği belirtiliyor.

Haberlerin ardından Renault grubunun hisseleri Paris borsasında yüzde 5,5 değer kaybetti.

1999 yılında Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörlüğü sıfatıyla Nissan’a getirilen Ghosn, fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılandırma planlarını yönetmişti. Ghosn, 2001 yılında hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan’ın CEO’su, 2005’te de Renault’nun CEO’su olmuştu. Ghosn 2016 yılında Nissan-Renault’nun sermaye ortaklığına Japon Mitsubishi şirketinin de katılmasıyla kurulan Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının başındaki isim olmuştu.