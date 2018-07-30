Renault ABD yaptırımları sebebiyle İran'dan çıkıyor

Renault, ABD yaptırımlarının geri gelmesi sebebiyle İran'da üretimi durdurarak ülkeden çekiliyor.

ABD yaptırımlarının kalkması üzerine Renault, İran yönetimiyle 660 milyon avroluk anlaşma imzalamış, ülkede yılda 150 bin araç üretme hedefi koymuştu.

Ancak şirketin İran operasyonları ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımları geri getirme kararı üzerine durduruluyor.

Şirket açıklamasında "İran'da kaçırılan fırsatların dengelenmesi" için "özellikle Afrika'da" yeni yerler aradığı belirtiliyor.

Yaptırımların kalkmasının ardından İran-Avrupa ticareti 10 milyar doları aşmış, pek çok Avrupalı şirket İran'da kapsamlı yatırımlara başlamıştı.

Ancak Total ve Engie'nin de aralarında bulunduğu pek çok büyük şirket İran'dan çekilme kararı aldı.

Renault'nun rakibi PSA Group benzer bir karar alarak İran'daki operasyonlarını durdurmuştu. PSA Group, Citroen ve Peugeot araçlarını üretiyor.