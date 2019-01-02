Raul Castro: Trump'ın politikaları Küba devrimini yıldıramaz

Küba Komünist Partisi Birinci Sekreteri Raul Castro, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını eleştirerek, Küba devriminin çatışma yoluyla yıldırılamayacağını ifade etti.

Küba devriminin 60. yıldönümü vesilesiyle ağabeyi Fidel'in mezarı önünde bir konuşma yapan Küba Komünist Partisi Birinci Sekreteri Raul Castro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba ile çatışma yoluna gittiğini, Latin Amerika'ya müdahale politikalarını geri getirdiğini söyliedi.

Küba Komünist Partisi lideri, Kübalıları bağımsızlığı korumak için tüm senaryolara hazırlıklı olmaya çağırdı.

'BÖLGEDEKİ BÜTÜN SORUNLARDAN KÜBA'YI SORUMLU TUTMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Küba'da Devlet Başkanlığını Miguel Diaz-Canel'e devreden Raul, devrimin 60. yıldönümünde devrimin beşiği Santiago'daki Santa Ifigenia Mezarlığı'na gitti.

Fidel'in mezarı önünde askeri üniforma içinde konuşma yapan Raul, Donald Trump'ın başkanlığında ABD'nin çatışma politikasına geri döndüğünü söylerken, Kübalılara bağımsızlıklarını korumaları için tüm senaryolara hazırlıklı olmaları çağrısı yaptı.

Trump yönetiminden giderek daha çok sayıda yetkilinin bölgedeki bütün sorunlardan Küba'yı sorumlu tutmaya çalıştığını söyleyen Raul şöyle konuştu:

"ABD hükümeti bir kez daha Küba ile sürtüşme ve barışçı-kapsayıcı ülkemizi bölgeye tehdit olarak gösterme yolunu tutmuş bulunuyor. Bir kez daha Küba'yı bölgedeki tüm kötülüklerin suçlusu ilan etmek istiyorlar."

'KÜBA SİNMEYECEĞİNİ HERKESE KANITLADI'

Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Küba, Venezuela ve Nikaragua'yı 'tiranlık troykası' diye niteleyip bu üç ülkeye karşı daha sert çizgi tutturacaklarını söylemişti.

58 yaşındaki Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in eşlik ettiği 87 yaşındaki Raul, devrimin 60 yılı boyunca Küba'nın tehditlerle sinmeyeceğini herkese kanıtladığını, "Küba devriminin yaşlanmadığını, hala genç kaldığını ve yeni nesillerin sosyalizmi inşa etme görevini devraldıklarını" ifade etti.

Raul, konuşması sırasında Küba'nın yeni devlet başkanına da desteğini yineleyerek, şunları söyledi:

"Bu fırsatla Küba Komünist Partisi'nin, göreve geldiğinden beri Diaz-Canel'in açıklamalarını ve icraatlarını kararlılıkla desteklediğini belirtiyorum."