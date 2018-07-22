Raşid Dostum'u hedef alan saldırıda 14 kişi öldü

Bir yıldır yaşadığı Türkiye'den bugün ülkesine dönen Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum'a yönelik havaalanında düzenlenen intihar saldırısında, aralarında Dostum'un korumalarının da bulunduğu 14 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Ülkesinde siyasi rakibine yönelik cinsel istismar ve işkence emri verdiği suçlamalarının ardından Türkiye'ye kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum bugün Kabil'e döndü. Dostum'un uçağının inmesinin ardından Kabil'de havaalanında yapılan intihar saldırısında 14 kişinin öldüğü, 60 kişinin yaralandığı öğrenildi. Saldırıda Dostum'un yara almadan kurtulduğu bildirilirken ölenlerden 9'unun Dostum'un korumaları olduğu ifade edildi.

AA'nın haberine göre, olayın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Dostum, intihar saldırısı sonucu gerçekleştiği anlaşılan patlamada, ilk belirlemelere göre kendisini koruyan güvenlik görevlilerinden 9'unun öldüğünü ve yaralananlar olduğunu ifade etti.

Afganistan Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mecruh da patlamada 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60 kişinin yaralandığını belirtti.

Mecruh, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

