Rakka'da patlama: 9 kişi yaşamını yitirdi

Suriye'nin Rakka kentinde bomba yüklü araçlarla düzenlenen intihar saldırı sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Suriye'nin Rakka kentinde bomba yüklü araçlarla çifte intihar saldırısı düzenlendi, çoğu sivil 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kent merkezindeki Nur Caddesi'nde düzenlenen saldırı sonucu aralarında çoçukların da olduğu 9 kişi ölürken, 8 kişi ise yaralandı.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçlerine ait askeri karakola yakın bir noktada gerçekleşen patlamaları üstlenen bir grup henüz olmadı.

UYUYAN HÜCRELER

Rakka kenti, cihatçılara yönelik yoğun bir operasyonun ardından 2017 yılında Suriye Demokratik Güçleri tarafından ele geçirilmişti.

Bölgede bugün erken saatlerde de, kuzeydoğudaki Şadadi kasabasında ABD liderliğindeki koalisyonun devriyesini hedef alan bir canlı bomba olmuş ancak hedefe varamadan patlamanın gerçekleşmesi sonucu yalnızca intihar

Suriye Demokratik Güçleri IŞİD'e karşı mücadelede yeni bir evrenin başladığını ve uyuyan hücrelerin hedef alınacağı bu dönemde koalisyon güçlerinin desteğinin kritik olduğunu bildirmişti.

IŞİD, 2014'te ele geçirdiği topraklarda halifelik ilan etmiş, Ekim 2017'de ise bölgedeki hakimiyetini kaybetmişti.