'Rakka Suudi destekli güçlerin kontrolüne geçecek' iddiası

Rakka'nın Suudi Arabistan destekli güçlerin kontrolüne geçeceği öne sürülüyor.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin Rakka'da kontrolü sağlamakta zorlandığı konuşuluyordu.

ABD ve Suudi Arabistan arasında Rakka'nın geleceğine dair görüşmeler yapıldığı ve Rakka'nın Suudi destekli İslam Ordusu güçlerine devredilmesinin planlandığı öne sürüldü.

Al Masdar'ın haberine göre Şam'dan Suriye askeri kaynakları konuya dair açıklama yaparak İslam Ordusu'nun Rakka'nın kontrolünü almasının "gerçek bir ihtimal" olduğunu söyledi.

Bölgenin kontrolünün devredilmesinin "olası Türkiye askeri operasyonunu durdurmak" için de yapılacağı konuşuluyor.

Doğu Guta'da yenilgiye uğrayan İslam Ordusu güçleri, Suriye ordusuna ağır silahlarını teslim ederek Cerablus'a geçmişti.