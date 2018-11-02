Rakibini tutuklayan yargıcı adalet bakanı yaptı

Brezilya’nın yeni devlet başkanı seçilen faşist Bolsonaro, seçimlere katılımı engellenen rakibi Lula’yı tutuklayan yargıç Sergio Moro’yu Adalet Bakanı yaptı. Bolsonaro, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağını da açıkladı.

Brezilya’nın yeni faşist lideri Jair Bolsonaro, seçim öncesi en güçlü rakibi olan eski devlet başkanı Lula da Silva’yı tutuklayan yargıç Sergio Moro’yu Adalet Bakanı olarak atadığını açıkladı.

Seçimlerden aylar önce yapılan anketlerde birinci sırada yer alan Luiz Inacio Lula da Silva’nın yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından seçimlere katılması engellenmişti.



46 yaşındaki yargıç Sergio Moro, Lula da Silva'nın hakkında yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve ülkenin petrol şirketi Petrobras'a yönelik yolsuzlukları araştıran ve "Araba Yıkama Operasyonu" adıyla bilinen operasyonu yönetiyordu.

Sergio Moro, bugün yayımladığı mesajda Bolsonaro'nun teklifini kabul ettiğini söyledi.

28 Ekim’de yapılan ikinci tur oylamada devlet başkanı seçilen Sosyal Liberal Parti lideri Bolsonaro görevi, 1 Ocak 2019 tarihinde devralacak.

BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KUDÜS'E TAŞIYACAK

Bolsonaro ayrıca Twitter hesabından Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağı mesajı verdi. Bolsonaro mesajında "Daha önce kampanyamızda belirttiğimiz gibi, Brezilya Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayı planlıyoruz. İsrail egemen bir devlettir ve buna saygı duyarız" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Twitter üzerinden Bolsonaro’yu kutlayarak bunu "doğru, heyecan verici ve tarihi bir adım" olarak niteledi.

Öte yandan İsrail basını, Netanyahu'nun Bolsonaro'nun 1 Ocak 2019'da yapılacak yemin törenine katılacağını yazdı.

