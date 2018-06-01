Rajoy yolsuzluk sebebiyle görevden alındı, yeni İspanya Başbakanı Sanchez oldu

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, yolsuzluk sebebiyle görevden alındı. Rajoy'un yerine sosyal demokrat İspanyol Sosyalist İşçi Partisi'nin lideri Pedro Sanchez geldi.

İspanya'da ana muhalefetteki sosyal demokrat İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), iktidardaki sağcı Halk Partisi'nin (PP) yolsuzluklarıyla ilgili güvensizlik oyu önergesi verdi. PP hariç tüm partilerin destek açıklaması üzerine İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, yenilgiyi kabul etti. Ardından meclisteki oylamada güvensizlik kararı çıkmasıyla PSOE lideri Pedro Sanchez yeni başbakan oldu.

Sputnik'in haberine göre 350 milletvekili bulunan parlamentoda Rajoy hükümetine 169 güven, 180 güvensizlik oyu çıktı, bir kişiyse çekimser kaldı.

SANCHEZ YASALAR GEREĞİ BAŞBAKAN OLDU

Güvensizlik önergesini veren PSOE'nin 46 yaşındaki lideri Pedro Sanchez, İspanya'da iktidar boşluğu oluşmasını önlemeye yönelik yasa uyarınca başbakan pozisyonuna geldi.

Sachez'in pazartesi yeni başbakan olarak resmen göreve başlaması, gelecek hafta kabinenin atanması bekleniyor.

RAJOY 6 YILDIR BAŞBAKANDI

PP yetkililerinin ihale dağıttıkları şirketlerden rüşvet almaları skandalında bir dizi önemli ismin cezaevine girmesi üzerine güvensizlik önergesi veren Sanchez, parlamentoda tüm partilerin desteğini almasının ardından ''Sayın Rajoy böylesine tecrit edilmeniz, sizin siyasi sürenizin dolduğunu gösteren mezar yazıtıdır. Zamanınız doldu, artık istifa edin'' diye konuşmuştu.

6 yıldır başbakan koltuğunda oturan ve 10 gün önce bütçenin meclisten geçmesinin ardından 2020'de bitecek görev süresini tamamlamayı öngören Rajoy da bugün oylamaya gidilmesi öncesi veda konuşması yaptı.

KEMER SIKMA POLİTİKALARIYLA ANILIYOR

İnsanlık dışı kemer sıkma politikalarıyla birlikte anılan sağcı lider, başbakanlığa geldiğinde "enkaz devraldığını", "ülke yönetimini bulduğundan çok daha iyi durumda devretmekten ise gurur duyduğunu" öne sürdü.

Rajoy'un partisi uzun süredir yolsuzluklarla anılıyordu.

PODEMOS'TAN KOALİSYONA AÇIK KAPI

Rajoy'un görevden alınmasının ardından popülist parti Podemos'un lideri Pablo Iglesias'a PSOE hükümetine dahil olup olmayacakları soruldu.

Iglesias, PSOE ile Podemos'un yeterli çoğunluğu sağlayacak vekile sahip olmadığını dile getirdi, ancak buna karşın hükümete dahil olma ihtimalini inkar etmedi.

Podemos lideri, satın aldığı ev nedeniyle kendi partisinin eleştirilerine uğramış, Iglesias için güven oylaması yapılmıştı.

PEDRO SANCHEZ KİMDİR?

İspanya'nın yeni başbakanı olan Pedro Sanchez, bir iktisat profesörü. 1993 yılında sosyal demokrat PSOE'ye katılan Sanchez, 2014 yılından beri partinin başında bulunuyor.

Sanchez 2016'da seçimlerde yaşadıkları yenilginin ardından istifa etmiş, ancak sonrasında yeniden parti başkanlığına seçilmişti.

Pedro Sanchez, Rajoy'a karşı güvensizlik oylamasının ardından İspanya yasaları gereği başbakanlık görevine geldi.