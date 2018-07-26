Qualcomm, NXP anlaşmasını iptal etti

Çinli telekomünikasyon şirketi Qualcomm, iki yıl önce anlaşma sağladığı Hollandalı çip üreticisi NXP'nin satın alımını iptal etti. ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimi nedeniyle anlaşma sekteye uğrarken, şirket CEO'su Steve Mollenkopf, 'jeopolitik ortamın' kısa vadede değişmeyeceğine inandıklarını belirtti.

Çinli telekomünikasyon şirketi Qualcomm, Çin'in onay vermemesinden dolayı Hollandalı çip üreticisi NXP'yi 44 milyar dolara satın alma işlemini dondurdu.

İki şirket tarafından Ekim 2016'da ilan edilen ve iki yıldır Çin'in denetleyici otoritelerinden onay bekleyen anlaşma, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimden ötürü sekteye uğradı.

Qualcomm, anlaşma süresinin uzatılmayacağını açıkladı.

Qualcomm CEO'su Steve Mollenkopf, bunun “zor bir karar” olduğunu, ancak şirket olarak “jeopolitik ortamın” kısa vadede değişeceğine inanmadıklarını ifade etti.

ÇİN'İN MİSİLLEMELERİ UYGULAYACAĞININ İŞARETİ

IMF'nin eski Çin uzmanı Eswar Prasad, “Bu artık bir ticaret savaşı değil. Bu, iki ülke arasında açık bir ekonomik çatışma boyutuna vardı. Anlaşmanın bozulması, Çin'in ABD'ye tüm misillemeleri uygulayacağının güçlü bir işareti” yorumunu yaptı.