PYD'den Suriye ve Rusya ile yapılan görüşme sonrası ilk açıklama

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından PYD'den bir heyet Moskova'ya, bir heyet de Şam'a giderek Türkiye'nin olası bir operasyonuna karşı sınırların korunmasını talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Aralık'ta açıkladığı Suriye'den askerlerini çekme kararının ardından, PYD, işbirliği yapmak için Rusya ve Suriye ile görüşmelere başladı.

Görüşmelerde PYD, Suriye ordusunun YPG'nin kontrolü altındaki bölgeye gelerek Türkiye ile arasındaki sınırları korumasını talep etti.

Reuters haber ajansına konuşan PYD yöneticilerinden Aldar Halil, Moskova'ya bir ziyaret daha yapılacağını söyledi. Rusya'nın Şam'ı, "egemenlikten doğan görevlerini yerine getirmesi konusunda" zorlayacağını umduklarını ifade etti:

"Rusya ve rejimle, kuzey sınırlarını korumak üzere açık bir mekanizma arayışı sebebiyle iletişime geçtik. Rusya'nın istikrar sağlamada önemli bir rol oynamasını istiyoruz."

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Rus diplomatlarla görüşmek üzere hafta başında Moskova'ya giden heyetten Badran Jia Kurd de, "Olası bir Türk operasyonunu engellemek için çeşitli ihtimalleri görüşüyoruz. Bu bölgede sınırları korumak Suriye hükümetinin sorumluluğunda, biz de bunu tartışıyoruz" dedi.

Daha önce Şam'la yapılan görüşmelere katılan PYD yöneticilerinden İlham Ahmed de, Suriye Hükümeti ile iletişimin hiç kesilmediğini söyledi:

"Yeni bir girişim başlatma aşamasındayız. Suriyeli vatandaşların onurunu korumak üzere siyasi bir uzlaşıyı hayata geçirebilmek için rejime her türlü baskıyı yapıyoruz."