PYD yetkilisi: Afrin'e uluslararası ilgiyi çekeceğiz

PYD yetkilisi Dara Mustafa, Afrin'in Kobani gibi uluslararası ilgi çekmesi için çalışacaklarını söyledi.

PYD'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Dara Mustafa, "Kobani deneyimi Avrupa'da sempati topladı ve Avrupa medyasını Kobani çatışmalarını detaylı olarak aktarmaya zorladı, bu da Avrupalı politikacıları doğrudan etkiledi" diyerek, Afrin'in de Kobani gibi ilgi çekmesi için çalışacaklarını belirtti.

SMART'a konuşan Dara Mustafa, Avrupa'da olası Türkiye müdahalesine karşı eylemler gerçekleştirmek için hazırlandıklarını belirterek, "Avrupa hükümetleri ve meclisleriyle teması yoğunlaştırdıklarını" da belirtti.

Mustafa açıklamasında "ABD ve Rusya'nın uluslararası eylem karşısında boş duramayacağını" öne sürerek, Afrin'de "Kobani benzeri" bir uluslararası kamuoyu yaratılmasıyla onların da harekete geçeceklerini öne sürdü.