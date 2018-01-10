PYD: ABD'nin Suriye'de kalmasını biz istiyoruz

PYD'li yetkili Suriye'deki ABD askeri varlığı için 'Resmi tanıma hemen olmaz, ama ABD uzun yıllar kalacak, bunu biz de istiyoruz'' dedi.

Tek taraflı ilan edilen Kuzey Suriye Federasyonu'nda en az 12 askeri üs açan ve 5 bin askeri bulunan ABD, askeri ve siyasi varlığını daha da artırıyor.

Sputnik'e konuşan PYD'nin ilan ettiği Cezire Kantonu Dışişleri Konseyi Eşbaşkanı Ebdulkerim Ömer, "Kuzey Suriye Federasyonu'nun ABD ile iyi ilişkiler içinde olduğunu ve ilişkileri daha da geliştirdiğini" belirtti.

'ŞİMDİ YAŞANAN PRATİKTE TANIMADIR'

''ABD'nin Kuzey Suriye Federasyonu'nu resmen tanıması zaman alır. Bu, diplomatik bir meseledir. Hemen olmaz. Adım adım olur. Fakat pratikte şimdi yaşanan tanımadır'' diye konuşan Ömer, şöyle devam etti:

''ABD, Suriye'nin kuzeyinde daha uzun yıllar kalacak. Çünkü yıkılan yerlerin onarılmasına ve sığınmacıların geri dönüşüne yardımcı olacak. ABD, sınır güvenliği konusunda da yardım edecek. Bizimle ABD arasındaki anlaşmalar da devam edecek. ABD'nin bölgede kalmasını biz de istiyoruz. ABD ile ilişkilerimiz ve işbirliğimiz sürecek.''

'ABD, MİSTURA'YA BASKI YAPIYOR'

''ABD, Cenevre 8 için Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya baskı yaparak Kürtlerin de görüşmelerde yer alması gerektiğini söyledi'' diyen Ömer, IŞİD'in hala bitmediğini savunarak şu görüşü dile getirdi:

'ABD, IŞİD terörü nedeniyle Suriye'de olduğunu açıklıyordu. İnsanlar diyordu ki, IŞİD bitse, ABD Suriye'den çekilir. Fakat IŞİD henüz bitmemiş. IŞİD biter ama Suriye sorunu çözülmezse 10 yeni terör örgütü ortaya çıkar. Suriye'de terör sadece IŞİD değildir. Terör uzun bir süre daha devam edecek.''

'FEDERAL SURİYE İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

Cezire Kantonu yetkilisi ''Biz Demokratik Özerklik Yönetimi olarak nasıl bir Suriye inşa ederiz ve Suriye sorununu nasıl çözeriz, ona bakıyoruz. Terörü sadece askeri olarak yenmek bitirmek mümkün değildir. Biz Suriye sorununun çözümü için projeler ortaya koyuyoruz. Biz federal bir Suriye için mücadele ediyoruz" dedi.

YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Basın Sorumlusu Mustafa Balli, Sputnik'e verdiği demeçte, "Kuzey Suriye Ordusu" adı atında yeni bir ordu kurma çalışmalarının olmadığını, bu konuda çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde PYD'nin elindeki Derik, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Eyn İssa, Menbiç, Rakka, Haseke ve Tel Abyad'da askeri üsleri bulunuyor. ABD'nin ayrıca Kobani güneyinde Ğerebışk köyü yakınlarında büyük bir askeri hava üssü var.