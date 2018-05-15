Putin'le Macron arasında İran görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki görüşmede ABD'nin İran'la anlaşmadan çekilmesi konuşuldu.
Suriye meselesi üzerine de konuşan ikili, İran'la anlaşmanın devam etmesi gerektiğinde uzlaştı.
ABD'nin anlaşmadan çekilmesiyle birlikte anlaşmanın uygulanması zora girdi. ABD yönetimi, İran'da faaliyet göstermeyi sürdürecek Avrupalı şirketlere yaptırım uygulanacağını vurguluyor.
Anlaşmanın diğer tarafları, İran'la görüşmeleri sürdürerek yaptırımları durduracak yollar arıyor.