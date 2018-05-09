Putin'le görüşen Netanyahu: Rusya İsrail'in Suriye'deki faaliyetlerini kısıtlamayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinden sonra "Rusya'nın Suriye'deki İsrail faaliyetini kısıtlayacağına dair bir endişemiz kalmadı" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

İran'ın İsrail'e karşı tehdit olduğunu öne süren Netanyahu, İkinci Dünya Savaşı ve Nazizm ile İran arasında benzerlik kurmaya çalışarak, "İran açıkça İsrail devletinin imha edilmesini istiyor" dedi.

ABD'nin İran ile nükleer anlaşmasını iptal etmesi taraftarı olan Netanyahu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada İran'a karşı gelecek adımlara ilişkin ipuçları verdi.

Netanyahu, "Rusya'nın Suriye'deki İsrail faaliyetini kısıtlayacağına dair bir endişemiz kalmadı" diyerek, Suriye'de saldırılarını sürdüreceklerini ima etti.

İsrail Başbakanı, İran'ı "gizlice nükleer silah geliştirmek"le suçlayarak, "Suriye'de İran varlığına izin vermeyeceklerini" belirtmişti.