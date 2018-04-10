Putin'in danışmanı: Rusya ve ABD'nin, Suriye'de doğrudan çatışma ihtimali yok

Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, "Rusya ve ABD'nin Suriye'de doğrudan çatışması gibi bir tehdidin olmadığını" öne sürdü.

Doğu Guta'daki kimyasal saldırı iddiaları ve ABD'nin askeri müdahalede bulunma tehditleri yüzünden Moskova ve Washington arasındaki gerilim artarken, Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, "Rusya ve ABD'nin Suriye'de doğrudan çatışması gibi bir tehdidin olmadığını" iddia etti.

Sputnik'in haberine göre Bogdanov, Rusya ve ABD'nin Suriye'de askeri anlamda doğrudan çatışma ihtimali olup olmadığı yönündeki soruya verdiği yanıtta "Böyle bir ihtimalin olmadığını düşünüyorum. Öyle ummak istiyorum. Aklın, akılsızlığı yenmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

ABD'li yetkililer, Suriye'ye karşı askeri müdahale de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu ve harekete geçmek için Birleşmiş Milletler'in onayını bekleyeceklerini söylerken, Rusya Suriye'ye yönelik olası bir askeri müdahalenin "çok ciddi" sonuçları olacağı uyarısında bulunuyor.