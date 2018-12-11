'Putin'e Stasi kimliği verilmiş olabilir'

Alman Bild gazetesinin gündeme getirdiği Putin'e Alman Demokratik Cumhuriyeti istihbarat teşkilatı kartı verildiği haberiyle ilgili açıklama yapan Kremlin sözcüsü, 'SSCB zamanında KGB ve Stasi partner kuruluşlardı. Bu nedenle, böyle bir kimlik değişimi ihtimal dışı tutulamaz' dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e eski Alman Demokratik Cumhuriyeti istihbarat teşkilatı "Stasi" kimliği verilmiş olabileceğini söyledi.

Alman Bild gazetesinin gündeme getirdiği "Yüzbaşı Vladimir Putin" adına düzenlenmiş Stasi kimliği hakkındaki sorulara yanıt veren Peskov, "Bu konuda Dış İstihbarat Servisi'nden (SVR) bilgi alınması muhtemelen daha iyi olur. SSCB zamanında KGB ve Stasi partner kuruluşlardı. Bu nedenle, böyle bir kimlik değişimi ihtimal dışı tutulamaz" dedi.

Sputnik'in haberine göre SVR basın sözcüsü, Bild gazetesinin haberi hakkında bir yorum yapmayacaklarını belirtti.

Bild'in haberine göre 1980'li yıllarda Almanya'nın Dresden kentinde KGB ajanı olarak görev yapan Putin'e Stasi kimliği 31 Aralık 1985'te verildi.

Stasi arşivleri sorumlusu Konrad Felber'e göre bu kimliği Putin'e dönemin Dresden Bölgesi İstihbarat Şefi General Horst Böhm takdim etti.