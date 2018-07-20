Putin'den Trump'a Doğu Ukrayna'da referandum önerisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna'nın doğusu için referandum önerdiği söyleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede, Doğu Ukrayna meselesinin konuşulduğu öne sürüldü.

Bloomberg'in haberine göre Putin görüşmede Doğu Ukrayna'daki krize çözüm olarak referandum yapılmasını önerdi.

Habere göre Trump, Putin'den bu öneriyi basın toplantısında dile getirmemesini, öneriyi değerlendirmesi için kendisine zaman vermesini istedi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donets ve Lugansk bölgeleri 2014'den beri çatışmalı durumda. Batı tarafından Ukrayna'da yaşananların sorumlusu olarak gösterilen Rusya, bu sebeple yaptırım altında.