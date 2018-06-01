Putin'den Suudi Arabistan'la dostluk vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Putin, OPEC'le yürüttükleri işbirliğinin petrol piyasalarını olumlu etkilediğini belirterek Suudi Arabistan'la dostluk vurgusu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile yürüttükleri işbirliğinin petrol piyasalarını olumlu etkilediğini belirtti. Putin, “Suudi Arabistan’dan dostlarımız dahil olmak üzere OPEC ile işbirliğimiz devam edecek" dedi.

Dünya gazetesinin haberine göre Putin, başkent Moskova’da Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı görüşmede, Rusya ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında artan iş birliği nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.

BAE İLE 2 MİLYAR DOLAR ORTAK YATIRIM

Rusya ve BAE tarafından yapılan ortak yatırımların toplam değerinin 2 milyar dolara ulaştığını belirten Putin, "Ülkelerimiz arasında ekonominin yanı sıra güvenlik ve siyasi alanlarda da işbirliğimiz gelişmeye devam ediyor" diye konuştu.

OPEC ile yürütülen işbirliğinin de önemini vurgulayan Putin, "OPEC ile yürüttüğümüz ortak çalışmalar sayesinde petrol piyasaları istikrara kavuştu. Suudi Arabistan’dan dostlarımız dahil olmak üzere OPEC ile iş birliğimiz devam edecek" ifadesini kullandı.

Rusya, OPEC ile Ekim 2016'da varılan üretim kısıntısı anlaşması gereği o tarihte 11,24 milyon varil olan günlük petrol üretimini 300 bin varil azaltacağını taahhüt etmişti.