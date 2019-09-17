Putin'den saldırı sonrası Suudi Arabistan'a mesaj: Bizden hava savunma sistemi satın alabilirler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ankara'da yapılan üçlü liderler zirvesinin ardından Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırıya ilişkin konuştu.
Rusya'nın Suudi Arabistan'a yardım etmeye hazır olduğunu belirten Putin, "Suudi Arabistan'ın siyasi liderlerinin akıllıca bir karar alması yeterli. İran liderleri zamanında bunu S-300 alarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da S-400 'Zafer' hava savunma sistemi alarak yaptı. Bu Rus silahlar Suudi Arabistan'ın tüm altyapı tesislerine koruma sağlar" dedi.