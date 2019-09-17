Putin'den saldırı sonrası Suudi Arabistan'a mesaj: Bizden hava savunma sistemi satın alabilirler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ankara'da yapılan üçlü liderler zirvesinin ardından Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırıya ilişkin konuştu. Putin, 'Suudi Arabistan'a yardım etmeye hazırız. Siyasi liderler, akıllıca bir karar verip bizden hava savunma sistemi satın alabilirler' dedi.