Putin’den Maduro'ya destek telefonu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde ‘Venezuela’nın iç işlerine müdahale edilmesi, uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir’ dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Venezuela'nın iç işlerine müdahale edilmesi, uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir" dedi.

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Venezuela'da yaşanan son gelişmelerin ardından Maduro ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede Putin, Venezuela'da dış tahrikler sonucu oluşan siyasi kriz nedeniyle ülkeye yönelik desteğini yineleyerek, "Venezuela'nın iç işlerine müdahale edilmesi, uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir" ifadesini kullandı.

Görüşmede Putin ile Maduro’nun, Rusya ve Venezuela arasındaki işbirliğinin devam etmesi yönünde kararlılıklarını teyit ettikleri belirtildi.

Putin’in Maduro’ya "Sorunların çözümüne, anayasal çerçevede ve Venezuela toplumu nezdinde barışçıl uzlaşıyla ulaşılmalıdır" dediği ifade edildi.

Venezuela'da ABD destekli Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek kendisini “geçici devlet başkanı” ilan etmiş, hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump da Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu.