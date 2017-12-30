Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl için tebrik mesajı gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl mesajı gönderdi.

Yeni yıl mesajında, Ankara ile Moskova'nın bölgesel ve küresel konulardaki işbirliğine devam edeceğini belirterek, Türkiye-Rusya ilişkilerinin geçen yıl tamamen normale dönmekle kalmadığını, aynı zamanda birçok alanda da hızla geliştiğini vurguladı.

Vladimir Putin, Ortadoğu'da terörün yayılmasının engellendiğini vurgulayarak, "Attığımız adımlar sayesinde Suriye'de siyasi sürecin başlaması için gerekli koşulları oluşturduk. Rusya, Türkiye ile bölgesel ve küresel konulardaki yapıcı işbirliğine devam etmeye hazırdır" ifadelerinde bulundu.