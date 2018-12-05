Putin'den ABD'ye nükleer yanıtı: Karşılık veririz

Putin, Amerika’nın "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler" anlaşması olarak bilinen INF’den çekilmesi halinde Rusya’nın karşılık vereceğini söyledi.

Rusya lideri Vladimir Putin, Amerika’nın "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler" anlaşması olarak bilinen INF’den çekilmesi halinde Rusya’nın buna karşılık vermek durumunda kalacağını söyledi.

Amerika yönetimi son olarak söz konusu anlaşmayla ilgili olarak Rusya’ya 60 günlük bir ültimatom verdi. Washington, Rusya’nın 1987 yılında imzalanan INF anlaşmasının şartlarını ihlal ettiğini, söz konusu ihlallerin ortadan kaldırılmasını aksi takdirde Amerika’nın anlaşmadan çekileceğini duyurdu.

Rusya lideri Putin, televizyonda yayınlanan Moskova’da yaptığı konuşmasında, anlaşmanın yürürlükten kaldırılmasından yana olmadığını söyledi. Putin söz konusu durumla ilgili olarak da Amerika’yı suçladı. Rusya lideri, Amerika’nın zaten uzun zamandır anlaşmadan çekilmek niyetinde olduğunu bunun için de bahane olarak Rusya’yı bahane ettiğini belirtti.