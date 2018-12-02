'Putin ve Erdoğan, İdlib mutabakatını uygulama konusunda anlaştı'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İdlib’de silahsızlaştırılmış bölge oluşturulmasına yönelik anlaşmanın uygulanması konusunda anlaştığı belirtiliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İdlib’de silahsızlaştırılmış bölge oluşturulmasına yönelik anlaşmanın uygulanmasına yönelik adımlar üzerinde anlaştığını söyledi.

Rossiya 1 televizyonunda yayımlanan programda konuşan Lavrov, Putin ile Erdoğan’ın Arjantin’deki G20 zirvesi kapsamında yaptığı görüşme ile ilgili bilgi verdi.

'MUTABAKAT DOĞRULANDI'

Sputnik'in haberine göre Lavrov, "Görüşmede İdlib konusundaki mutabakat doğrulandı. Taraflar Türk meslektaşlarımızın aktif ve istikrarlı eylemlerine rağmen, hâlâ tüm aşırıcı grupların 20 kilometrelik silahsızlaştırılmış bölgeden ayrılmadığını belirtti" dedi.

Açıklamaya göre Putin ve Erdoğan silahsızlaştırılmış bölgeye yönelik mutabakatın uygulanmasına yönelik adımlar ve bu sırada militanların bu kritik mutabakatı sabote etmemesine yönelik tedbirler alınması konusunda da anlaştı.

Rusya, mutabakatın uygulanmaması ve sivil bölgelere saldırılar sebebiyle mutabakatın ardından İdlib'de hava saldırısı gerçekleştirmişti.