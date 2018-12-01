Putin: Türkiye ve İran'la Suriye'de anayasa komitesi için çalışıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana formatı kapsamındaki ortakları İran ve Türkiye ile Suriye Anayasa Komitesi’nin bir an önce kurulması için çalıştıklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya, İran ve Türkiye'nin Cenevre'de Suriye Anayasa Komitesi'nin kurulması için çalıştıklarını söyledi.

Putin, G20 kapsamında düzenlenen BRİCS toplantısında “Suriye’deki durumun uzun vadede istikrara kavuşabilmesi için, gerçek bir siyasi sürecin başlatılması önemlidir. Rusya bu amaçla Astana formatı kapsamında ortakları İran ve Türkiye ile yoğun bir şekilde çalışıyor. Cenevre’de Suriye Anayasa Komsiyonu’nun kurulmasını en kısa sürede sağlayacaklar” dedi.

Sputnik'in haberine göre, Putin, Suriye’de diğer öncelikli görevler arasında ekonomi ve altyapının düzeltilmesi ve mültecilerin dönebilmeleri için gerekli koşulların yaratılması olduğunu belirterek “Umuyorum, BRICS ülkeleri de bu ülkeye yapılan insani yardım programlarına katılırlar” dedi.