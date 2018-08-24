Putin: Türkiye ile ilişkilerimiz derinleşiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu liderliğindeki heyet bugün Moskova'da temaslarda bulundu, Rusya Devlet Başkanı Putin ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'dan oluşan heyet bugün Moskova'da temaslarda bulundu.

AKP'li bakanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili toplantının basına açık bölümünde konuşan Rus lider, "Türkiye ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. İşbirliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda hızla artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la düzenli olarak buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya, Türkiye, İran ve ABD'nin de arasında olduğu diğer ülkelerin çabalarının Suriye krizinin çözümüne katkıda bulunduğunu ifade eden Putin, "Başta İran olmak üzere diğer ilgili ülkelerin dahliyle Rusya ve Türkiye'nin sarf ettiği çabalar ve BM, Avrupalı ülkeler, ABD ile işbirliğimiz sayesinde Suriye krizinin çözümünde ciddi bir ilerleme kaydedildi" diye konuştu.