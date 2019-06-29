Putin Trump'la görüştü: ABD’yle ilişkileri geliştirmek için elimizden geleni yapacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün G20 zirvesinde yaptığı açıklamada, ABD’yle kötüye giden ilişkilerin düzelmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Osaka’daki G20 Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump’la ticaret ve silahsızlanmaya ilişkin konuları görüştü. Putin, Trump'ı 2. Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası karşısında elde ettiği zaferin 75. yıl dönümü kutlamalarına davet etti.

Zirve sonrasında düzenlediği basın toplantısında Trump, “Daveti ciddi düşüneceğimi söyledim” dedi.

“Bence ikimiz de mevcut durumu bir şekilde çözmemiz gerektiğini anlıyoruz” diyen Putin, iki ülkenin “bir şekilde sayfayı çevirme ve ileriye gitme gücünü bulması” gerektiğini söyledi.

Zirvede, Rusya aleyhine daha fazla ABD yaptırımı olasılığı hakkında bir soru alan Putin, Moskova ile en iyi ilişkilerin nasıl kurulacağına ilişkin kararın Washington’da olduğunu söyledi.

Putin, kendisi ve Trump'ın seçim karışıklığı iddialarını ve Venezuela'daki durumu tartıştığını belirtti.