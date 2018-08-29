Putin tepkilerin ardından emeklilik reformunda geri adım attı

Rusya'da emeklilik yaşının artırılmasını öngören reforma gelen tepkilerin ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel televizyon yayınında yaptığı açıklamada tasarının 'hafifletileceğini' belirtti. Reformun ardından Putin'e desteğin son yedi yılın en düşük seviyesine gerilediği görülmüştü.

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin, kitlesel protestolara yol açan emeklilik reformunun "hafifletilmesi" çağrısında bulundu.

'REFORM KARŞITLIĞI ÜLKE GÜVENLİĞİNE TEHDİT'

Bugün konuya dair açıklamasını özel televizyon yayınıyla gerçekleştiren Putin’in konuşması 32 dakika sürdü. Reformu “mümkün olabildiğince” hafifleteceklerini ifade eden Putin, yine de reformların ertelenemeyeceğini aski takdirde enflasyon ve refah düzeyinde oluşacak risklerin “Rusya’nın güvenliğini tehdit edeceğini” iddia etti.

Yeni teklif metninin yarısından fazlasını kendisinin hazırladığını söyleyen Putin, yeni tasarıda “kadınların emeklilik yaşının erkeklerden fazla artırılmaması gerektiğini” savundu ancak tasarıya dair başka ayrıntı vermedi.

PUTİN'E DESTEK SON 7 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Mart ayında yapılan seçimler öncesinde emeklilik yaşının yükseltilmeyeceğini söyleyen Putin’in aksine Meclis'e getirilen yeni yasa tasarısıyla ülkede emeklilik yaşının erkeklerde 60'tan 65'e, kadınlardaysa 55'ten 63'e çıkarılması öngörülmüştü. Milyonlarca kişinin tepki gösterdiği kararın ardından anketler, Putin’e desteğin son yedi yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi.

BAŞKA 'TASARRUFLAR' DA GÜNDEMDE

2011 yılındaki hükümet karşıtı gösterilerden bu yana Putin’e desteğin tekrar en düşük seviyelere gerilediği görülürken, Putin’in yeni kararının bunu ne ölçüde telafi edeceği merak ediliyor. Ancak emeklilik yaşındaki en az artışın dahi daralan istihdamdaki maliyetleri azaltacağı ve Putin’in öngördüğü “tasarrufları” belli ölçüde sağlayacağı tahmin ediliyor.

ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı yaptırımlarla ana ihracat kalemi olan petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar sonucunda mali politikasını “sıkılaştıracağını” açıklayan Rusya hükümeti, bu çerçevede vergi artırımları ve bütçe kesintilerine gideceğini duyurdu. Emeklilik reformu bu çerçevede bütçe üzerindeki emeklilik maaşları “yükünü” önemli ölçüde azaltıyor. Rusya’da ortalama yaşam beklentisi ülkenin pek çok bölgesinde 60 yaşını geçmiyor.

Tasarıya dair tepkilerin ortaya çıkışında, Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin çağrısıyla on binlerce kişinin katıldığı Moskova ve diğer birçok kentte düzenlenen eylemler etkili olmuştu.