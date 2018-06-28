Putin: Suriye'den askeri güçleri çekmeye devam ediyoruz

Putin, Suriye'den askeri güçleri çekmeye devam ettiklerini, son birkaç gün içerisinde Suriye'deki 13 uçak, 14 helikopter ve 1140 askeri görevlinin ülkelerine geri döndüğünü söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'den askeri güçleri çekmeye devam ettiklerini belirtti. Putin, son birkaç gün içerisinde Suriye'deki 13 uçak, 14 helikopter ve 1140 askeri görevlinin Rusya'ya geri döndüğünü söyledi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Kremlin'de askeri okulların mezunları için düzenlenen resepsiyonda konuşan Putin, "Biliyorsunuz ki askeri güçlerimizi (Suriye'den) geri çekmeye, (Lazkiye yakınlarındaki hava üssü) Hmeymim'e gittiğimde başlamıştık. Bu geri çekilme süreci şu anda da devam ediyor" dedi.

Rusya lideri, "Sadece son birkaç gün içerisinde 13 uçak, 14 helikopter ve 1140 personel geri çekildi" diye devam etti.

Putin, Rus hava güçlerinin Suriye'deki konuşlanma noktası olan Hmeymim üssünü Aralık 2017'de ziyaret etmişti.

Rusya'nın Suriye'deki terörist gruplara karşı Hmeymim üssü üzerinden operasyon düzenlemeye başladığı 2015'ten beri üssü ilk kez ziyaret eden Putin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de orada görüşmüştü.

Rusya lideri ayrıca, Hmeymim'de askere yaptığı konuşmada, Suriye'deki Rus güçlerin önemli bir kısmını buradan geri çekme kararı aldıklarını söylemişti. Putin bu kararı, Suriye'de terörist grupların neredeyse yenilmek üzere olmasıyla ve dolayısıyla büyük çaplı operasyonlara artık gereksinim kalmamış olmasıyla açıklamıştı.

Putin, Suriye'den geri dönmüş olan askeri personele ilişkin olarak, askeri okul mezunlarına hitaben şunları da söyledi:

"Bu kişilerin hepsi deneyimli ve aldıkları eğitimleri savaşarak kanıtlamış insanlar. Hem siz hem de meslektaşlarınız, en zor ve standart olmayan görevleri yerine getirmek üzere bu deneyimden, Rusya topraklarında yararlanabileceksiniz."