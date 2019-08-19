Rusya lideri Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmannuel Macron ile resmi yazlık konutunun bulunduğu Bregancon Kalesi’nde buluştu. Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan liderler, tarihsel olarak ortak olduklarını vurguladı. Putin Suriye ordusunun İdlib'teki çabalarını desteklediklerini belirtti.

Rusya lideri Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmannuel Macron ile resmi yazlık konutunun bulunduğu Bregancon Kalesi’nde buluştu. Macron’un eşi ile birlikte katıldığı karşılamanın ardından iki lider, basın mensuplarının sorunlarını yanıtlamak üzere kamera karşısına geçti.

Macron ile uluslararası güvenlik ile ilgili konuları görüşmek niyetinde olduğunu söyleyen Putin, “Uluslararası gündem konusunda, elbette ki uluslararası güvenlikle ilgili konuları ele alabileceğimizi düşünüyorum. Burada Sayın Cumhurbaşkanı bu alandaki sorunlardan bahsetti, gerçekten de bu sorunlar mevcut. Rusya ile ilişkilerin gerilmesi Avrupa'nın veya Fransa'nın çıkarına değil” diye konuştu.

Putin Fransa ile ilişkileriyle ilgili olarak, ''Fransa'nın tarihsel olarak Rusya'nın en önemli ortağıdır'' dedi.

PUTİN: SURİYE ORDUSUNUN İDLİP'TEKİ ÇABALARINI DESTEKLİYORUZ

Suriye'de yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunan Putin, "Suriye ordusunun İdlib'teki çabalarını destekliyoruz. İdlip'teki teröre sonuna kadar karşı koymaya devam edeceğiz. Terörist örgütler İdlib'in yüzde 90'ınını kontrol ediyordu. Suriye ordusunun, İdlib'i tekrar kontrol altına alma operasyonlarına destek veriyoruz. Suriye ordusu, M5 karayolunun Han Şeyhun ile Maarrat Numan arasındaki kısmında ateş üstünlüğünü ele geçirdi'' dedi.