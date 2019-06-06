Putin: Suçu bize atmaya çalışıyorlar

ABD'nin füze savunma anlaşmalarından çekilmesinin küresel güvenliği istikrarsızlaştırmaya yönelik bir adım olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, suçun Rusya'ya atıldığını belirtti.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF 2019) uluslararası haber ajanslarının yöneticileriyle bir araya gelen Putin, Amerikalıların Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildikleri için sorumluluk üstlenmeleri gerektiğinin bilincine varmaya başladığını kaydetti.

Washington'un adımları nedeniyle uluslararası silah kontrol sisteminin çökmesi konusunda ciddi bir risk bulunduğunun altını çizen Putin, şunları söyledi:

"ABD kendi başına INF'den çekildi. Sayın baylar ve bayanlar, hanginiz bunu aktif şekilde protesto etti, dövizlerle sokağa çıktı? Yok. Sessizlik. Bu, uluslararası güvenlik alanında tüm uluslararası ilişkilerin temelini sarsan ilk ve çok ciddi bir adımdı. İkinci adım olarak da, sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini anlamaya başlayarak suçu Rusya'nın üzerine atmaya çalışıyorlar."

'START-3 UZATILMASA DA RUSYA'YI UZUN YILLAR KORUYACAK SİLAHLARA SAHİBİZ'

ABD'nin 2021 yılında sona erecek Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması-3'ü (START-3) uzatma konusunu Rus tarafıyla müzakere etmediğine dikkat çeken Putin, "İstemiyorlarsa, bu sözleşme uzatılmayabilir. Sahip olduğumuz en yeni sistemler, Rusya'nın güvenliğini çok uzun yıllar boyunca garanti altına alacak. İleriye doğru çok büyük bir adım attık ve hipersonik silah üretimi konusunda rakiplerimizi geride bıraktık" diye konuştu.