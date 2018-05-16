Putin, Rusya'yla Kırım'ı birbirine bağlayan köprünün açılışını yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'yla Kırım'ı birleştiren köprünün açılışını yaparken, açılış töreni Putin'in Ukrayna'ya ve Batı'ya karşı bir güç gösterisi olarak yorumlandı. Köprüyü inşa eden Arkadi Rotenberg, Nisan ayında ABD yaptırımına uğrayan isimlerden biriydi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'yı Kırım'a bağlayan 4 milyar dolar değerindeki 19 kilometrelik köprünün açılışını yaptı. Putin, dört şeritli köprünün açılışını köprüyü inşa eden eski judo arkadaşı Arkadi Rotenberg ile yaptı.

Açılışın ardından Putin, KGB'den eski arkadaşı Sergi Çemezov'un yönettiği şirketin ürettiği Kamaz adlı damperli kamyonla Kerç Boğazı üzerinde yolculuk yaptı. Rotenberg'le Çemezov, Nisan ayında ABD yaptırımına uğramışlardı.

Köprü açılışı, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Putin'in Ukrayna ve Batı'ya karşı bir güç gösterisi olarak yorumlanırken, Ukrayna ve Batı ülkeleri, köprü açılışını Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldıran yasadışı bir hamle olarak niteledi.

'YAPTIRIMLAR BİZE YARADI'

Devlet kanalının sorularını yanıtlayan Rotenberg, “Bize yaptırım uygulayanlar aslında bize yardım etmiş oldular. Bizim daha özenli ve düşünceli olmamızı sağladılar. Belki birtakım zorluklar çıkardılar, fakat

hepsinin üstesinden gelerek bu zorluklara karşı birleşmiş olduk” diye konuştu.

Putin'in köprü hamlesine eleştiriler de geldi. Moskovalı siyaset uzmanı Dimitri Oreşkin, Rusya'nın büyük bölümünün kamusal alanlarda onarıma ve altyapı çalışmasına ihtiyacı olduğunu belirterek Kırım'a ayrılan bütçenin büyüklüğünün başka bölgedeki çalışmaları sekteye uğratacağını öne sürdü.