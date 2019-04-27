Putin Pekin'de konuştu: İdlib'e operasyon şimdilik çare değil

Rusya Devlet Başkanı Putin, Bir Kuşak Bir Yol Forumu'na katılmak üzere gittiği Çin'de basın toplantısı düzenledi. Putin, Suriye’nin İdlib kentinde militanlara karşı geniş çaplı bir operasyonun şu an için çare olmadığını söyledi. Putin ayrıca Çin'in petrol ihtiyacını karşılamaya hazır olduklarını ifade etti.

Çin’in başkenti Pekin’de Bir Kuşak Bir Yol Forumu’na katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin basın toplantısında İdlib konusuna değindi.

Suriye’nin İdlib kentinde cihatçı militanlara karşı geniş ölçekli bir operasyonun şu aşamada çare olmadığını kaydeden Putin, sivillerin güvenlik ihtiyaçlarının hesaba katılması gerektiğini söyledi.

Putin, Rusya’nın Suriye’deki muhalefetle bir anayasa komitesi oluşturulması konusunda çalışmayı sürdüreceği açıklamasında bulundu.

'KİMSE TİCARET SAVAŞI İSTEMİYOR'

Putin dünya ekonomisinde "ticaret savaşlarını ve kısıtlamaları" sadece bunları başlatanların istediğini belirttiği konuşmasında "Büyük bir çoğunluk, neredeyse yüzde 100 bu kısıtlamaların ve savaşların dünya ekonomisine ve gelişimine zarar verdiğinden emin” diye konuştu.

Çin’in ekonomide vaaz ettiği "liberal değerlerin" tüm dünya sistemi için gerekli olduğunu savunan Putin, Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’nde, IMF’de belirlenen ilkeleri pekiştirmeye çalıştığı ve hedefinde istikrar olduğu yorumunda bulundu.

'ÇİN'İN PETROL İHTİYACINI KARŞILAMAYA HAZIRIZ'

ABD’nin İran’ın petrol satışına getirdiği yaptırımlardan muafiyetleri kaldırması sonra Rusya’nın hemen petrol üretimini artırmayacağını belirten Putin, bu konuda OPEC ile temmuz ayına kadar geçerli olan bir anlaşmaları olduğunu söyledi.

Ancak Putin, Rusya’nın Çin ve daha birçok ülkenin petrol ihtiyacını karşılamaya hazır olduğunu belirterek ülkesinin petrol üretiminde çok büyük potansiyeli olduğu açıklamasında bulundu.

Putin ayrıca Ukrayna’da yeni seçilen devlet başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’nın doğusu konusundaki pozisyonunun ne olduğunu görmek istediğini söyledi. Ukrayna halkının çatışmalardan bıktığını dile getiren Putin bu konudaki anlaşmazlığı sona erdirmenin yollarını Zelenskiy ile görüşeceğini ifade etti.