Putin: NATO Rusya sınırlarında genişlemesini sürdürüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Rusya sınırlarında genişlemesine devam ettiğini ifade ederek, Rus ordusunun nükleer kapasitesini artıracağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın yeni silah sistemleri geliştirmekte olduğunu söyledi. Putin, bu silah sistemlerinin "küresel güç dengesine ve istikrara katkıda bulunacağını" öne sürdü.

Ordunun kapasitesini caydırıcı olarak geliştirdiklerini söyleyen Putin, savunma kapasitesini artırmanın Rusya'nın önündeki ana hedeflerden biri olduğunu belirtti.

Putin, NATO'nun Rusya sınırlarındaki genişlemesine 2018 yılında da devam ettiğini, Rus ordusunun buna karşılık nükleer kabiliyetini artıracağını söyledi.

ABD'nin orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından çekilmesine dair de konuşan Putin, buna karşılık nükleer füze, denizaltı ve bomba geliştirmeye başlayacaklarını açıkladı.