Putin, Mahmud Abbas ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bölgedeki meseleleri değerlendirmek üzere Kremlin'de bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin'in Abbas ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, ikili ilişkileri ele alacaklarını, ayrıca Filistin ve çevresinde yaşananların yanı sıra bölgesel meseleler hakkında istişarede bulunacaklarını bildirdi.

Bölgedeki durumun çok zor olduğunu hatırlatan Putin, “Dediğim gibi, hem ikili ilişkiler hem de bölgede gelişen duruma yönelik konuşabilme fırsatımız olacak. Bölgedeki diğer ülkelerin liderleriyle ve komşularınızla olan temaslarımıza ilişkin de sizi bilgilendirmekten memnun olacağım” ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da İsrail’in yerleşim planının Filistin için çok büyük problem olduğunu vurguladı. Abbas, “İsrail’in yerleşim planı çok tehlikeli. İsrail’in eylemlerine karşı durmak için bütün imkanları kullanmaya çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Ortadoğu ve Filistin’in çok zor dönemden geçtiğine dikkati çeken Abbas, İsrail’in yerleşim planını uygulamaya çalışması nedeniyle tekrar kriz çıktığını aktardı. Abbas, bu sorunun Filistin’i çok endişelendirdiğini, İsrail yönetiminin planının başarısız olması için binlerce insanın gece gündüz uyumadığını vurguladı.

Filistin ile ABD ilişkilerinin de zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Abbas, “Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ile bağlantılı olarak ABD ile bütün iletişimimizi durdurduk” ifadesini kullandı.

Abbas, Filistin meselesinde ABD’nin aldığı kararlardan memnun olmadıklarının altını çizdi.

Putin ile Abbas görüşmesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Maksim Topilin, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da hazır bulundu.