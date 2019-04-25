Putin: KDHC'ye nükleer silahsızlanma karşılığında güvenlik garantileri verilmeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, KDHC lideri Kim Jong-un’la yaptığı görüşmenin sonrasında, nükleer silahlardan arındırılması karşılığında Pyongyang’a ulusalararası güvenlik garantileri verilmesi gerektiğini söyledi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un’la Vladivokstok’ta görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Vladimir Putin, "KDHC'nin nükleer silah programının sonlandırılması, ABD ve Pyongyang’a uygulanan yaptırımlar hakkında açık bir görüş alış verişinde bulunduklarını" söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre Kim’in istediğinin de nükleer silahsızlanma olduğunu belirten Putin, "ancak nükleer silah programının sonlandırılması karşılığında KDHC'ye uluslararası güvenlik garantileri verilmesi gerektiğini" kaydetti.

Güvenlik garantilerine ilişkin sadece iki ülkeyi içeren anlaşmaların yeterli olmayacağını söyleyen Putin, altı ülkenin katılımıyla yürütülen görüşmelerin Pyongyang’a ulusalararası garantiler verilmesine yardımcı olabileceğini vurguladı.

​“KDHC'nin güvenliği ve egemenliğini koruyacağına ilişkin garantilere gereksinimi var. Uluslararası alanda hükmü olacak garantilerden başka ne gibi garantilerden söz edebiliriz ki?” ifadelerini kullanan Putin, “Karşılıklı güveni artırmak için ilk adımı biz atmalıyız” dedi.

Rusya’nın istediğinin de, aynı ABD gibi Kore yarımadasının nükleer silahlardan tamamen arındırılması olduğunu kaydeden Putin, “Kim bizden kendi görüşü konusunda ABD’yi bilgilendirmemizi istedi” diye devam etti.

Putin ayrıca, "tarafların birbirlerinin menfaatlerine karşılıklı olarak saygılı davranması ve yumruk savaşını bırakmaları halinde Kore Yarımadası'ndaki nükleer silahlanma sorununun çözülebileceğine inandığını" da belirtti.

Altı (KDHC, Güney Kore, Rusya, ABD, Japonya, Çin) ülkenin katılımıyla yürütülen görüşmeler kapsamında Pyongyang’ın 2005’te ekonomide işbirliğine gidilmesi karşılığında nükleer programını sona erdirmeyi kabul ettiğini anımsatan Putin, Washington’ın yeni madde eklemek istemesi yüzünden Pyongyang’ın anlaşmadan çekildiğini söyledi: “Bu şekilde bir adım ileri, iki adım geri giderek istediğimiz sonuca varamayız.”