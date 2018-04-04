Putin: IŞİD, Suriye'de yenildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı açıklamada IŞİD'in Suriye'de yenilgiye uğratıldığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, IŞİD’in Suriye’de yenilgiye uğratıldığını söyledi.

Putin “Bu yıl dikkatimizin merkezinde tüm uluslararası toplum için önemli bir konu var: IŞİD’in Suriye’de yenilgiye uğratılmasının ardından Ortadoğu’daki gelişim perspektifleri” dedi.

Putin, IŞİD’in hâlâ büyük yıkım potansiyeli olduğunu da söyledi. Putin "Hızla taktik değiştirme ve dünyanın farklı şehir ile bölgelerinde saldırı gerçekleştirme potansiyeli taşıyor. Diğer terör örgütleri de büyük tehlike teşkil ediyor” diye konuştu.

Putin, açıklamalarına "Bu koşullar altında hep birlikte terörle mücadelede edindiğimiz başarıları sağlamlaştıracak ve bu tehlikelerin yayılmasını önleyecek çok yönlü işbirliğinin yeni biçimlerini düşünmemiz gerek" sözleriyle devam etti.