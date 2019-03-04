Putin INF'deki yükümlülüklerini askıya aldı

Putin, Rusya'nın INF'deki yükümlülüklerini askıya alan kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) Moskova tarafından askıya alınmasını öngören kararnameyi imzaladığı açıklandı.

ABD'nin INF'den tek taraflı çekilmesi sonrası Moskova'nın da anlaşmayı askıya alacağını açıklayan Rusya lideri Putin, bu kararını resmiyete döktü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, imzaladığı kararnemeyle Rusya'nın INF kapsamındaki yükümlülüklerinin uygulanmasını askıya aldı.

Putin'in imzaladığı kararnamede, "SSCB ve ABD arasındaki 8 Aralık 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın, ABD tarafından yapılan anlaşmaya ilişkin ihlaller giderilinceye ya da anlaşmanın geçerlik süresinin sonuna kadar askıya alınmasına karar verilmiştir" dendi.

Kararnamede söz konusu kararın, ABD'nin INF'deki yükümlülüklerini ihlal etmesiyle bağlantılı olarak doğan acil önlemler alma gerekliliği temelinde alındığının altı çizildi.

Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na anlaşmanın Moskova tarafından askıya alındığına dair anlaşmaya taraf ülkelere bildirim gönderme talimatı da verdi.

GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.